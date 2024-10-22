Описание

TCG Card Store Simulator 3D — это увлекательный симулятор, где вы сможете открыть и управлять своим собственным магазином коллекционных карточных игр. Начните с небольшого местного магазина, заполняя полки новейшими бустерами и коллекционными наборами, и решайте, будете ли вы продавать редкие карты или оставите их для своей коллекции. В игре вас ждет гибкая экономика: устанавливайте цены, чтобы привлекать клиентов и увеличивать прибыль, а также нанимайте персонал для помощи в управлении магазином.





Организуйте захватывающие турниры и тематические мероприятия, чтобы привлечь больше посетителей и расширить свой бизнес. Постепенно развивайте магазин, добавляя новые витрины, улучшая интерьер и предлагая уникальные товары, чтобы стать лучшим карточным магазином в городе. Сочетание стратегии и управления ресурсами делает эту игру интересным выбором для всех, кто увлекается коллекционными карточными играми и бизнес-симуляторами.