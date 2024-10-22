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TCG Card Store Simulator 3D (Мод меню)

TCG Card Store Simulator 3D (Мод меню) 2.4

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Версия:
2.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Blingames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
157
Скриншоты
Описание

TCG Card Store Simulator 3D — это увлекательный симулятор, где вы сможете открыть и управлять своим собственным магазином коллекционных карточных игр. Начните с небольшого местного магазина, заполняя полки новейшими бустерами и коллекционными наборами, и решайте, будете ли вы продавать редкие карты или оставите их для своей коллекции. В игре вас ждет гибкая экономика: устанавливайте цены, чтобы привлекать клиентов и увеличивать прибыль, а также нанимайте персонал для помощи в управлении магазином.


Организуйте захватывающие турниры и тематические мероприятия, чтобы привлечь больше посетителей и расширить свой бизнес. Постепенно развивайте магазин, добавляя новые витрины, улучшая интерьер и предлагая уникальные товары, чтобы стать лучшим карточным магазином в городе. Сочетание стратегии и управления ресурсами делает эту игру интересным выбором для всех, кто увлекается коллекционными карточными играми и бизнес-симуляторами.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченные наличные
  • Неограниченная выносливость
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать TCG Card Store Simulator 3D (Мод меню) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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