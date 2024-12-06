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Pro Wrestler Story (Мод Меню)

Pro Wrestler Story (Мод Меню) 1.1.8

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Версия:
1.1.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kairosoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
122
Скриншоты
Описание

Возьмите под свой контроль собственную команду профессиональных рестлеров и приведите их к титулу бесспорного чемпиона в индустрии! Набирайте сильных и талантливых бойцов, следите за их диетой, тренировками и отдыхом — каждый аспект имеет значение, когда цель заключается в завоевании золота. Создайте идеальные условия для тренировок в Pro Wrestler Story, чтобы ваша команда была готова к любым испытаниям на ринге.


С вашей командой приходит и собственный тренажерный зал, который вы можете оснастить всем необходимым — от жима лежа до тяжелой груши. Чем лучше подготовка, тем больше шансов, что ваши бойцы будут в отличной форме в день боя. Но на пути к славе вас ждут яркие и красочные соперники, готовые бросить вызов. Подготовьтесь основательно, сражайтесь умело и уверенно — и пусть ваша рука будет поднята в знак победы! Сражайтесь не только упорно, но и со стилем!


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Советы профессионалов, если мод имеет серьезные проблемы с крахом :

>Принудительно остановите приложение, а затем откройте его снова.

>Установите игру с помощью APK еще раз (не удаляйте).

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Pro Wrestler Story (Мод Меню) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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