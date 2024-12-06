Описание

Возьмите под свой контроль собственную команду профессиональных рестлеров и приведите их к титулу бесспорного чемпиона в индустрии! Набирайте сильных и талантливых бойцов, следите за их диетой, тренировками и отдыхом — каждый аспект имеет значение, когда цель заключается в завоевании золота. Создайте идеальные условия для тренировок в Pro Wrestler Story, чтобы ваша команда была готова к любым испытаниям на ринге.





С вашей командой приходит и собственный тренажерный зал, который вы можете оснастить всем необходимым — от жима лежа до тяжелой груши. Чем лучше подготовка, тем больше шансов, что ваши бойцы будут в отличной форме в день боя. Но на пути к славе вас ждут яркие и красочные соперники, готовые бросить вызов. Подготовьтесь основательно, сражайтесь умело и уверенно — и пусть ваша рука будет поднята в знак победы! Сражайтесь не только упорно, но и со стилем!