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Love & Sex: Second Base (Мод, Unlocked)

Love & Sex: Second Base (Мод, Unlocked) 24.5.1a

45
11
Скачать (60 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
24.5.1a
Категория:
Симуляторы / Платные / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 60 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
45
Комментарии:
10
Просмотров:
95 419

Love & Sex: Second Base является игрой, где игроки имеют возможность управлять своим персонажем, принимать решения и видеть, как эти решения влияют на исход их отношений с другими персонажами. Это интерактивное приключение позволяет игрокам погрузиться в мир романтики, дружбы, интриг и многих других аспектов межличностных отношений.


Графика в игре является одним из её главных достоинств. Детализированные изображения персонажей, выразительные эмоции и живописные локации создают неповторимую атмосферу. Каждый персонаж в игре имеет свою историю, характер и интересы, что делает взаимодействие с ними увлекательным и непредсказуемым. Ключевым аспектом "Love & Sex: Second Base" является система выбора. Ваши решения будут определять исход истории, развитие отношений с другими персонажами и даже конечный результат игры. Это добавляет глубину геймплея и делает каждое прохождение уникальным.


Кроме того, игра предлагает множество мини-игр, задач и сюжетных поворотов, которые удержат внимание игрока на длительное время. Отношения между персонажами развиваются естественно и реалистично, что делает игру еще более привлекательной.



Скриншоты

Информация о модах

Полная платная версия разблокирована.

 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Love & Sex: Second Base (Мод, Unlocked) 24.5.1a взлом

Скачать Love & Sex: Second Base (Мод, Unlocked)
60 Мб
Ссылка 2
60 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Love & Sex: Second Base (Мод, Unlocked)


Комментарии (10)
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Volk
Volk 10 апреля 2024 10:00
Нет возможности скачать полную версию, доступна только демо
+2
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Volk
Volk 12 марта 2024 13:22
Русский версии вообще не будет?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 марта 2024 01:28
Buba, мы дали 2 варианта игры
0
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Buba
Buba 6 марта 2024 17:26
ПОЧЕМУ это демо версия
0
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Гость Artem
Гость Artem 1 марта 2024 00:20
Почему мод не работает?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 ноября 2023 00:42
Гость,
постараемся скоро обновить
+2
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Гость
Гость 8 ноября 2023 18:49
Вышла версия 23.10.0c перезалейте пожалуйста с премиумом
+1
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Арт
Арт 31 октября 2023 15:06
Как поменять на русский язык
+3
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Art
Art 13 сентября 2023 11:46
Fallen Angel,
Потому что у нее вес 600Мб, на других сайтах 1.8гб за прошлую версию, а это выглядит как патч
0
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Fallen Angel
Fallen Angel 9 сентября 2023 10:19
Не работает игра на редми паде при запуске игры после ярлычка загрузка на фоне гостиной всплывает окошко с "произошло исключение" и не очень длинный список их. Всё... После быстренько игра закрывается.
Отсюда вопросы: 1) какие изменения относительно версий 23.6.0 и возможно ли починить ту что есть на сайте
+3
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