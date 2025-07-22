System Monitor - Cpu, Ram Booster, Battery Saver v11.0.7
System Monitor - Cpu, Ram Booster, Battery Saver представляет собой мощное и интуитивно понятное приложение, разработанное для решения типичных проблем, с которыми сталкиваются пользователи в повседневной работе с компьютерами. Если вы сталкиваетесь с ошибками программного обеспечения, перегрузкой оперативной памяти, или устройство часто перегревается, то данное приложение предлагает решения, которые помогут оптимизировать работу вашего устройства.
Основные возможности этого приложения включают интеллектуальный мониторинг работы ЦП и оперативной памяти, а также оптимизацию использования этих ресурсов. С помощью функции Ram Booster вы сможете освободить оперативную память, улучшив производительность вашего компьютера. Приложение также предлагает инструменты для оптимизации работы батареи, что позволит продлить ее срок службы и сэкономить заряд.
Надежность и эффективность System Monitor подтверждаются множеством положительных отзывов пользователей. Это приложение станет вашим надежным помощником в поддержании оптимальной производительности вашего компьютера и увеличении срока службы его компонентов. Попробуйте System Monitor уже сегодня и ощутите разницу в работе вашего устройства!
Полная платная версия.
Скачать System Monitor - Cpu, Ram Booster, Battery Saver v11.0.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.