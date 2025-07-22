android-1.ru / Программы / Инструменты / System Monitor - Cpu, Ram Booster, Battery Saver
System Monitor - Cpu, Ram Booster, Battery Saver

System Monitor - Cpu, Ram Booster, Battery Saver v11.0.7

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
11.0.7
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
System monitor tools lab - Cpu Ram Battery
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 14:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 7 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 093
Описание

System Monitor - Cpu, Ram Booster, Battery Saver представляет собой мощное и интуитивно понятное приложение, разработанное для решения типичных проблем, с которыми сталкиваются пользователи в повседневной работе с компьютерами. Если вы сталкиваетесь с ошибками программного обеспечения, перегрузкой оперативной памяти, или устройство часто перегревается, то данное приложение предлагает решения, которые помогут оптимизировать работу вашего устройства.


Основные возможности этого приложения включают интеллектуальный мониторинг работы ЦП и оперативной памяти, а также оптимизацию использования этих ресурсов. С помощью функции Ram Booster вы сможете освободить оперативную память, улучшив производительность вашего компьютера. Приложение также предлагает инструменты для оптимизации работы батареи, что позволит продлить ее срок службы и сэкономить заряд.


Надежность и эффективность System Monitor подтверждаются множеством положительных отзывов пользователей. Это приложение станет вашим надежным помощником в поддержании оптимальной производительности вашего компьютера и увеличении срока службы его компонентов. Попробуйте System Monitor уже сегодня и ощутите разницу в работе вашего устройства!



Информация о модах

Полная платная версия.

Показать полностью

Скачать System Monitor - Cpu, Ram Booster, Battery Saver v11.0.7 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать System Monitor - Cpu, Ram Booster, Battery Saver 7 Мб Ссылка 2 7 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
3D Anatomy
3D Anatomy
Version: 6.8
Borealis - Icon Pack
Borealis - Icon Pack
Version: 2.173.0
Battery Guru: Monitor & Saver (Мод, Unlocked)
Battery Guru: Monitor & Saver (Мод, Unlocked)
Version: 2.3.20
Physics Toolbox Sensor Suite Pro
Physics Toolbox Sensor Suite Pro
Version: 2024.09.15
Стрелок Про (Мод, Оплачено)
Стрелок Про (Мод, Оплачено)
Version: 6.7.5
BikeComputer Pro
BikeComputer Pro
Version: 9.1.2
логотип создать - создание логотипа бесплатно (Мод, Unlocked)
логотип создать - создание логотипа бесплатно (Мод, Unlocked)
Version: 43.32
Переводчик фотографий (Мод, Unlocked)
Переводчик фотографий (Мод, Unlocked)
Version: 8.9.6

Отзывы о System Monitor - Cpu, Ram Booster, Battery Saver


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив