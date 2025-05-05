Piktures Галерея: Фотоальбомы (Мод, Unlocked) 2.21 b872
Piktures Gallery: Photo, Video — это простое и удобное приложение для управления, организации и хранения ваших фотографий и видео. Если вы ищете новое решение для хранения своих любимых снимков и видео, Piktures станет отличным выбором. Оно позволяет быстро загружать контент и предлагает уникальные функции, которые помогут вам легко управлять своей коллекцией.
Приложение создано для того, чтобы сделать ваши фото- и видеозаписи доступными в любое время, сохраняя порядок и упрощая навигацию. Воспользуйтесь его возможностями и наслаждайтесь удобством в работе с вашими медиафайлами.
Премиум разблокирован
Скачать Piktures Галерея: Фотоальбомы (Мод, Unlocked) v2.21 b872 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.