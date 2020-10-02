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Fabula. Планировщик романов (Мод, Premium Unlocked)

Fabula. Планировщик романов (Мод, Premium Unlocked) 3.4.1

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Версия:
3.4.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Fabula Apps
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Fabula - Story Planner — это идеальный инструмент для писателей, которые хотят превратить свои идеи в захватывающий роман. Написание истории — это не просто генерация идей, а искусство воплощения их в структуру, которая увлечёт читателей с первой страницы.


Как автор, вы проводите часы в размышлениях, исследуя детали и прорабатывая персонажей. Fabula помогает упорядочить этот процесс, превращая хаотичные мысли в чёткий план повествования. Это приложение даёт возможность структурировать сюжет, прорабатывать арки персонажей и уверенно двигаться к созданию истории, от которой невозможно оторваться.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Fabula. Планировщик романов (Мод, Premium Unlocked) v3.4.1 MOD APK

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Скачать Fabula. Планировщик романов (Мод, Premium Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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