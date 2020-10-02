Версия:
3.4.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Fabula Apps
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Fabula - Story Planner — это идеальный инструмент для писателей, которые хотят превратить свои идеи в захватывающий роман. Написание истории — это не просто генерация идей, а искусство воплощения их в структуру, которая увлечёт читателей с первой страницы.
Как автор, вы проводите часы в размышлениях, исследуя детали и прорабатывая персонажей. Fabula помогает упорядочить этот процесс, превращая хаотичные мысли в чёткий план повествования. Это приложение даёт возможность структурировать сюжет, прорабатывать арки персонажей и уверенно двигаться к созданию истории, от которой невозможно оторваться.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Fabula. Планировщик романов (Мод, Premium Unlocked) v3.4.1 MOD APK
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