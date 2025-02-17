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ReLens - Фокус и размытие DSLR (Мод, VIP Unlocked)

ReLens - Фокус и размытие DSLR (Мод, VIP Unlocked) 3.6.3

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Версия:
3.6.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
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Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Скриншоты
Описание

Телефон нельзя сравнить с настоящей камерой. Хотя с его помощью можно быстро делать снимки, использовать несколько автоматических режимов и это удобно, качество фотографии всё равно значительно уступает тому, что можно получить с профессиональной камерой. Если спросить фотографа, то он скажет, что фотографии, сделанные на профессиональную камеру, намного легче обрабатывать — в отличие от тех, что сняты на телефон. Однако мечты пользователей телефонов о создании качественных фотографий всё ещё живы. Приложение ReLens Camera-Focus & DSLR Blur может предложить некоторое спасение.


Честно говоря, это приложение позволит вашему телефону делать снимки, которые по качеству приближаются к фотографиям, сделанным на классическую профессиональную камеру. Конечно, не стоит ожидать уровня современных камер стоимостью в тысячи долларов, но оно может предложить множество эффектов, которые помогут удовлетворить ваши предпочтения. Одной из главных функций приложения является специализированный режим размытия фона, который создает эффект, позволяющий фокусировать внимание непосредственно на объекте съёмки.


Приложение также позволяет имитировать эффекты, как если бы вы использовали объективы 50mm f/1.4 и M35mm f/1.4. Это делает снимки более профессиональными и художественными, добавляя глубины и выразительности вашим фотографиям. Таким образом, ReLens Camera-Focus & DSLR Blur помогает максимально приблизить возможности вашего смартфона к уровню профессиональной фототехники, хотя и не может полностью заменить её.


Информация о модах

VIP-разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать ReLens - Фокус и размытие DSLR (Мод, VIP Unlocked) v3.6.3 MOD APK

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Скачать ReLens - Фокус и размытие DSLR (Мод, VIP Unlocked) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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