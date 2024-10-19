Версия:
1.9.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Master Apps Lab
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Описание
Легко добавляйте данные о своем местоположении к фотографиям в галерее с помощью GPS Map Stamp Camera и отметок даты и времени! Когда вы просматриваете свои старые фотографии, не задаетесь ли вы вопросом: «Где я сделал эту фотографию?» Эта GPS-камера решает эту проблему, добавляя полезные метки, такие как широта, долгота, дата, время, адрес, местная температура и многое другое.
Теперь вы сможете наслаждаться воспоминаниями, зная точное место и время каждого снимка!
Информация о модах
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