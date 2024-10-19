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GPS Map Stamp Camera (Мод, Premium Unlock)

GPS Map Stamp Camera 1.9.6

Unlocked
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Версия:
1.9.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Master Apps Lab
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Скриншоты
Описание

Легко добавляйте данные о своем местоположении к фотографиям в галерее с помощью GPS Map Stamp Camera и отметок даты и времени! Когда вы просматриваете свои старые фотографии, не задаетесь ли вы вопросом: «Где я сделал эту фотографию?» Эта GPS-камера решает эту проблему, добавляя полезные метки, такие как широта, долгота, дата, время, адрес, местная температура и многое другое. 


Теперь вы сможете наслаждаться воспоминаниями, зная точное место и время каждого снимка!


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать GPS Map Stamp Camera (Мод, Premium Unlock) v1.9.6 MOD APK

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Скачать GPS Map Stamp Camera (Мод, Premium Unlock) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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