Описание

Легко добавляйте данные о своем местоположении к фотографиям в галерее с помощью GPS Map Stamp Camera и отметок даты и времени! Когда вы просматриваете свои старые фотографии, не задаетесь ли вы вопросом: «Где я сделал эту фотографию?» Эта GPS-камера решает эту проблему, добавляя полезные метки, такие как широта, долгота, дата, время, адрес, местная температура и многое другое.





Теперь вы сможете наслаждаться воспоминаниями, зная точное место и время каждого снимка!