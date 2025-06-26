Ищете мощное и простое в использовании приложение для редактирования фотографий, способное превратить обычные снимки в потрясающие фотопроизведения искусства? DoFoto — это идеальный набор инструментов для творчества, объединяющий удивительные эффекты камеры, художественные фильтры, профессиональные настройки и интеллектуальные функции вырезания в одном революционном приложении.
С DoFoto любой может создавать изображения, достойные журналов, за считанные секунды. Приложение предоставляет доступ к крутым эффектам камеры в реальном времени, которые позволяют моментально улучшить ваши снимки. Вы можете применять эстетические фильтры с тонкими настройками, использовать интеллектуальные фотоэффекты ИИ, которые автоматически улучшают ваши фотографии, и делать продвинутые настройки, такие как кривые HSL, чтобы добиться идеального баланса цветов. Кроме того, функция интеллектуального вырезания объектов позволяет легко выделять и удалять элементы из изображения, делая редактирование более точным и простым.
DoFoto — это универсальный инструмент для всех, кто хочет создавать великолепные изображения. Независимо от того, ретушируете ли вы портреты, создаете захватывающие пейзажи или разрабатываете привлекательные посты для социальных сетей, DoFoto открывает неограниченные возможности редактирования фотографий. Начните использовать это приложение, чтобы открыть для себя новый уровень творчества и профессионализма в обработке изображений.
Премиум разблокирован
Скачать Эффекты для фото, фотошоп (Мод, Premium Unlocked) v1.251.71 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.