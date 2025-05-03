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Smart Notify - Calls & SMS (Мод, Premium Unlocked)

Smart Notify - Calls & SMS (Мод, Premium Unlocked) 6.3.866

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Версия:
6.3.866
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Milan Vyšata
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Сегодня, 16:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
540
Скриншоты
Описание

Smart Notify - это инновационное приложение для Android, которое изменяет способ общения людей посредством звонков и SMS. Smart Notify представляет собой настоящую революцию в области коммуникаций, и оно полностью совместимо с Android 10. Это означает, что вы можете быть уверены в том, что приложение отлично работает с последними изменениями в операционной системе Android. Независимо от того, какой у вас Android-гаджет, Smart Notify будет работать на нем без проблем. 


Одной из ключевых особенностей Smart Notify является быстрый и удобный поиск контактов. С помощью функции поиска T9 в номеронабирателе вы можете быстро найти нужного вам контакта всего несколькими нажатиями клавиш. Это сокращает время и уменьшает стресс, связанный с поиском нужного контакта. Вам больше не нужно прокручивать или вводить имена вручную, Smart Notify сделает процесс вызова более удобным и эффективным. Таким образом, Smart Notify представляет собой инновационное приложение, которое упрощает и улучшает процесс звонков и отправки SMS на устройствах Android. С его помощью вы можете быстро и легко находить нужных контактов и взаимодействовать с ними, что делает ваш опыт общения более приятным и эффективным.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Smart Notify - Calls & SMS (Мод, Premium Unlocked) v6.3.866 MOD APK

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Скачать Smart Notify - Calls & SMS (Мод, Premium Unlocked) 1 Мб Ссылка 2 1 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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