Smart Notify - Calls & SMS (Мод, Premium Unlocked) 6.3.866
Smart Notify - это инновационное приложение для Android, которое изменяет способ общения людей посредством звонков и SMS. Smart Notify представляет собой настоящую революцию в области коммуникаций, и оно полностью совместимо с Android 10. Это означает, что вы можете быть уверены в том, что приложение отлично работает с последними изменениями в операционной системе Android. Независимо от того, какой у вас Android-гаджет, Smart Notify будет работать на нем без проблем.
Одной из ключевых особенностей Smart Notify является быстрый и удобный поиск контактов. С помощью функции поиска T9 в номеронабирателе вы можете быстро найти нужного вам контакта всего несколькими нажатиями клавиш. Это сокращает время и уменьшает стресс, связанный с поиском нужного контакта. Вам больше не нужно прокручивать или вводить имена вручную, Smart Notify сделает процесс вызова более удобным и эффективным. Таким образом, Smart Notify представляет собой инновационное приложение, которое упрощает и улучшает процесс звонков и отправки SMS на устройствах Android. С его помощью вы можете быстро и легко находить нужных контактов и взаимодействовать с ними, что делает ваш опыт общения более приятным и эффективным.
Премиум разблокирован
Скачать Smart Notify - Calls & SMS (Мод, Premium Unlocked) v6.3.866 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.