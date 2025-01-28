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Auto Text: Auto send WA & SMS (Мод, Premium Unlocked)

Auto Text: Auto send WA & SMS (Мод, Premium Unlocked) 5.6.5

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Версия:
5.6.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Message Assistant
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
642
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Описание

Auto Text: WhatsApp SMS Sender — это приложение, которое позволяет пользователям настраивать автоматические ответы для SMS, WhatsApp и других платформ обмена сообщениями. Полезные инструменты этого приложения помогут вам справиться с разговорами, на которые вы не можете ответить напрямую. Вы сможете настроить свой автоответчик легче, чем когда-либо прежде. Выдающаяся функция этого приложения настраивает систему автоответчика для приложений обмена сообщениями, таких как SMS, WhatsApp, Telegram и других.


Пользователи могут легко редактировать содержимое и условия для быстрой отправки сообщения. Начните с ввода темы сообщения в поле «Заголовок», затем введите текст, который вы хотите отправить другим, в поле «Ответное сообщение». Существуют также условия для отправки сообщений, такие как ответ при получении сообщений, пропущенные или отклоненные входящие вызовы или завершение голосовых вызовов. Множество других чрезвычайно подробных настроек позволяют свободно упорядочивать автоматические сообщения. Вам больше не нужно будет тратить время на переписку с людьми, когда вы заняты; все будет решено с помощью Auto Text: WhatsApp SMS Sender.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Auto Text: Auto send WA & SMS (Мод, Premium Unlocked) v5.6.5 MOD APK

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Скачать Auto Text: Auto send WA & SMS (Мод, Premium Unlocked) 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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