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AUTO Восстановление сообщений (Мод, Unlocked)

AUTO Восстановление сообщений (Мод, Unlocked) 2.0.3

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Версия:
2.0.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ZipoApps
Категория:
Приложения на русском / Социальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
63
Скриншоты
Описание

Auto RDM является удобным инструментом, разработанным специально для пользователей WhatsApp, которые хотят расширить функциональность этого популярного мессенджера. С помощью этого расширения пользователи получают возможность восстанавливать удаленные сообщения всего одним щелчком мыши, что может быть особенно полезно в ситуациях, когда сообщение было удалено случайно или когда вы хотите узнать, что было отправлено, прежде чем отправитель решил удалить сообщение.


Одной из ключевых особенностей "Auto RDM" является его способность работать анонимно, что обеспечивает дополнительный уровень приватности для пользователей. Это означает, что вы можете восстанавливать и просматривать удаленные сообщения, не беспокоясь о том, что отправитель узнает об этом. Такой подход позволяет пользователям чувствовать себя более уверенно и комфортно при использовании WhatsApp.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AUTO Восстановление сообщений (Мод, Unlocked) v2.0.3 MOD APK

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Скачать AUTO Восстановление сообщений (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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