Описание

Tumblr — это приложение для социальных сетей, в котором пользователи могут обмениваться мультимедийным контентом и следить за тем, какой контент они хотят. Они могут найти сообщения многих других пользователей, и постепенно количество сообщений, которые они могут видеть, будет увеличиваться. В то же время приложение также имеет функцию, помогающую вам следить за темами, которые вы хотите, и тем самым давать соответствующие рекомендации, из которых вы можете выбирать.





Пользователи почувствуют себя любимыми, когда найдут социальную сеть с разнообразным мультимедийным контентом, которой является Tumblr. Вы сможете создать свой блог и легко подписываться на других пользователей, чтобы видеть, что они публикуют. Оттуда вы можете получить свой контент, который вы можете просматривать и который со временем будет расти. Так что посты всегда будут свежими, а каждый сёрфинг — приятным занятием.