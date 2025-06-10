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Коран Маджид - Азан и Киблой (Мод, Premium Unlocked)

Коран Маджид - Азан и Киблой (Мод, Premium Unlocked) 7.6.3

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Версия:
7.6.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Pakdata
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Сегодня, 16:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 514
Скриншоты
Описание

Коран Маджид - Азан и Киблой  — приложение поможет вам читать Коран, надевая хиджаб или любой другой хиджаб или бурку, что скрывает их от беспокойства или даже вредных глаз окружающих вас людей. Так почему бы не показать любовь к Аллаху через это приложение?


Любой мусульманин захочет иметь для себя человека, который читает священные писания хорошим голосом и его легко слышать. Даже для тех, кто плохо знаком с молитвой или уже давно молится, хорошее чтение всегда будет огромным преимуществом. И с помощью этого приложения можно будет предоставить вам голоса известных декламаций со всего мира, таких как шейх Абдул Басит, шейх Ас Судейс и Ас Шрим, Мишари Рашид, Саад Аль Гамди и многие другие.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения, Премиум

Скачать Коран Маджид - Азан и Киблой (Мод, Premium Unlocked) v7.6.3 MOD APK

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Скачать Коран Маджид - Азан и Киблой (Мод, Premium Unlocked) 158 Мб Ссылка 2 158 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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