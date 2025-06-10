Описание

Коран Маджид - Азан и Киблой — приложение поможет вам читать Коран, надевая хиджаб или любой другой хиджаб или бурку, что скрывает их от беспокойства или даже вредных глаз окружающих вас людей. Так почему бы не показать любовь к Аллаху через это приложение?





Любой мусульманин захочет иметь для себя человека, который читает священные писания хорошим голосом и его легко слышать. Даже для тех, кто плохо знаком с молитвой или уже давно молится, хорошее чтение всегда будет огромным преимуществом. И с помощью этого приложения можно будет предоставить вам голоса известных декламаций со всего мира, таких как шейх Абдул Басит, шейх Ас Судейс и Ас Шрим, Мишари Рашид, Саад Аль Гамди и многие другие.