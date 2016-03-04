Версия:
5.6.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HT Media Ltd
Категория:
Обновлено:
Вчера, 17:36
Возраст:
Требуется места:
≈ 26 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
503
Описание
Mint станет идеальным выбором для тех, кто изучает финансы и ценные бумаги. Получайте все последние новости о финансах, бизнесе, IPO, сырьевых товарах или фондовом рынке с помощью электронной бумаги Mint — премиум-бизнеса в Индии.
Приложение Mint предоставляет вам всю необходимую информацию о финансах в простом и удобном приложении. Это почти так, как если бы это было написано для вас - от газет до астрологии и деловых новостей, финансов и страхования до потребительских новостей, технического консалтинга, спорта и путешествий, в этом мире есть что-то недосягаемое для каждого; одно приложение, которое ждет голодный рынок!
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Скачать Mint - Business & Market News (Мод, Куплена подписка) v5.6.7 MOD APK
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