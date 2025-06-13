Определитель и антиспам Eyecon (Мод, Premium Unlocked) 4.2025.06.10.2021
Eyecon хочет, чтобы у вас были самые впечатляющие и захватывающие звонки. Это ведущее коммуникационное приложение, и вы найдете широкий спектр интересных функций в специальном приложении.
Впечатляющие вызовы или даже выдающиеся функции появляются в Eyecon соответственно. Пользователи могут использовать приложение, чтобы звонить друзьям, общаться в чате и создавать впечатляющие встречи. Функции связывания также доступны в различных формах, таких как сканирование QR-кодов, ввод штрих-кодов или на основе имен. Приложение хочет, чтобы у вас был лучший, самый приятный опыт и всегда были более типичные обновления.
Приложение имеет быстрое соединение и экономит время, чтобы помочь пользователям увидеть эффективность. Приложение всегда хочет, чтобы вы имели хороший опыт и создавали дружеские чувства для пользователей.
Приложение всегда эффективно пополняется новой информацией, и обновление типовых функций также производит особое впечатление. Приложение позволяет открыть архив и обновить старые функции до новых, не занимая места.
Премиум разблокирован
Скачать Определитель и антиспам Eyecon (Мод, Premium Unlocked) v4.2025.06.10.2021 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.