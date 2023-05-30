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pixiv (Мод, Premium)

pixiv (Мод, Premium) 6.133.1

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Версия:
6.133.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
pixiv Inc.
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 984
Скриншоты
Описание

Pixiv  - это приложение, которое в настоящее время рекомендуется многими для чтения историй. Почти давние поклонники говорят, что это один из наиболее часто используемых сайтов в процессе отслеживания их любимого контента. Кажется, он полон всего, что нужно любителю комиксов в свободное время. «Pixiv» стал настолько доступным и удобным, что стал одним из предлагаемых приложений-редакторов для пользователей в Google Play. Кроме того, это приложение также получило 4,3 / 5 звезд на основе 150 000 опросов. Просто этого индикатора достаточно, чтобы увидеть его полезность и доверие пользователей к этому продукту.


Первое, что мы должны упомянуть при использовании этого приложения, это тот факт, что оно является чрезвычайно успешным проектом взаимодействия с пользователем. Даже если вы первый, кто использует его, вы можете легко манипулировать всем, чтобы найти серию, которая вам нравится. Если вам нужно что-то искать, просто введите в поле поиска, чтобы увидеть контент, который вам нужен. Кроме того, все функции, необходимые для управления этим приложением, помещены в список, расположенный в левой части экрана, которым довольно легко манипулировать. Вы можете делать много вещей, вещей и отслеживать все действия в «pixiv» в одном месте.



Информация о модах

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 Теги темы: Premium

Скачать pixiv (Мод, Premium) v6.133.1 MOD APK

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Скачать pixiv (Мод, Premium) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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