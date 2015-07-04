Описание

Приложение TheDayBefore (обратный отсчет дней) — самое популярное среди приложений, посвященных дню Д, доступных на Android. Если у вас в будущем запланированы особые события, используйте это приложение для обратного отсчета до особого дня. Наслаждение периодом ожидания — тоже своего рода счастье; готовьте себя морально и необходимыми вещами каждый день, каждый час. Никогда не пропустите великие моменты этого фантастического приложения.





Не одно, вы можете добавить столько событий, сколько у вас есть. Это может быть юбилей, день рождения или важный экзамен. Приложение будет записывать эти особые случаи и поможет вам подсчитать прошедшие дни. А пока наслаждайтесь всем и преуспевайте в настоящем, чтобы плоды и будущее были сладкими. Вы можете узнать, через сколько дней начались ваши прошлые специальные события или сколько еще дней будет в будущих особых случаях. Прежде всего, вы даже можете записывать воспоминания, которые вы сделали на 50-й, 100-й, 200-й день и т. д. Как и в дневнике, вы можете записывать важные вехи, которые у вас есть.