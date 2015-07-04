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TheDayBefore (D-Day countdown) (Мод, Premium Unlocked)

TheDayBefore (D-Day countdown) (Мод, Premium Unlocked) 4.7.15

Запланируйте и отслеживайте важные события в будущем
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Версия:
4.7.15
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TheDayBefore, Inc.
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 048
Скриншоты
Описание

Приложение TheDayBefore (обратный отсчет дней) — самое популярное среди приложений, посвященных дню Д, доступных на Android. Если у вас в будущем запланированы особые события, используйте это приложение для обратного отсчета до особого дня. Наслаждение периодом ожидания — тоже своего рода счастье; готовьте себя морально и необходимыми вещами каждый день, каждый час. Никогда не пропустите великие моменты этого фантастического приложения.


Не одно, вы можете добавить столько событий, сколько у вас есть. Это может быть юбилей, день рождения или важный экзамен. Приложение будет записывать эти особые случаи и поможет вам подсчитать прошедшие дни. А пока наслаждайтесь всем и преуспевайте в настоящем, чтобы плоды и будущее были сладкими. Вы можете узнать, через сколько дней начались ваши прошлые специальные события или сколько еще дней будет в будущих особых случаях. Прежде всего, вы даже можете записывать воспоминания, которые вы сделали на 50-й, 100-й, 200-й день и т. д. Как и в дневнике, вы можете записывать важные вехи, которые у вас есть.


Информация о модах

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать TheDayBefore (D-Day countdown) (Мод, Premium Unlocked) v4.7.15 MOD APK

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Скачать TheDayBefore (D-Day countdown) (Мод, Premium Unlocked) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

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