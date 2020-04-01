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Plus Messenger (Мод, Оптимизировано)

Plus Messenger (Мод, Оптимизировано) 10.13.1.2

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2
Скачать (32 МБ)
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Версия:
10.13.1.2
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
rafalense
Категория:
Интернет / Социальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 32 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 399

Plus Messenger оценивается как одно из самых полезных приложений для обмена сообщениями на сегодняшний день. С бесчисленными уникальными утилитами, которые обеспечивают удобство для пользователей, такими как присвоение имени группе чата, отправка изображений и т. д.


Если вы задаетесь вопросом, какое приложение использовать для обмена сообщениями или общения с друзьями, я рекомендую Plus Messenger. Это инструмент для обмена сообщениями, который выбирают многие пользователи из-за его полезности, а также из-за множества уникальных функций. С помощью этого приложения вы можете создавать групповые чаты с разными именами. Не только это, но вы также можете легко различать вкладки в папке «Входящие», когда знаете, какие из них являются избранными, непрочитанными категориями и т. д.


Скриншоты

Информация о модах

Оптимизировано

Скачать Plus Messenger (Мод, Оптимизировано) 10.13.1.2 взлом

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ARMV7 32 МБ ARMV8 32 МБ ARMV7 (Ссылка 2) 32 МБ ARMV8 (Ссылка 2) 32 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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