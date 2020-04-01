Plus Messenger (Мод, Оптимизировано) 10.13.1.2
Plus Messenger оценивается как одно из самых полезных приложений для обмена сообщениями на сегодняшний день. С бесчисленными уникальными утилитами, которые обеспечивают удобство для пользователей, такими как присвоение имени группе чата, отправка изображений и т. д.
Если вы задаетесь вопросом, какое приложение использовать для обмена сообщениями или общения с друзьями, я рекомендую Plus Messenger. Это инструмент для обмена сообщениями, который выбирают многие пользователи из-за его полезности, а также из-за множества уникальных функций. С помощью этого приложения вы можете создавать групповые чаты с разными именами. Не только это, но вы также можете легко различать вкладки в папке «Входящие», когда знаете, какие из них являются избранными, непрочитанными категориями и т. д.
Информация о модах
Оптимизировано
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