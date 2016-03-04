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Soul Browser (Мод, Без рекламы)

Soul Browser (Мод, Без рекламы) 1.4.60

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Версия:
1.4.60
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SoulSoft
Категория:
Программы / Интернет
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 016
Скриншоты
Описание

Soul Browser предоставляет вам множество мощных и удобных функций, которые делают путешествие по поиску информации в Интернете более удобным, чем когда-либо. Никогда не было встроенной программы просмотра PDF при посещении браузера, но теперь все по-другому; помимо просмотра и сохранения в формате PDF, формат изображения также считается нашей особенностью исключительно для вас.


При использовании Soul Browser пользователям никогда не придется беспокоиться о переполнении памяти или проникновении данных, содержащих вредоносные вирусы. Доступна функция Clean Mode, которая считается раем очистки, оптимизированным для браузеров, чтобы дать пользователям больше спокойствия, чем когда-либо.


Не останавливаясь на достигнутом, это приложение также предлагает другие привлекательные функции. В частности, помимо обычных функций при доступе к видео добавляется уникальная функция. Если раньше вы могли только приостановить или загрузить одно видео, теперь мы позволяем вам загружать несколько видео одновременно в головокружительное время без ожидания. Кроме того, это приложение также позволяет пользователям управлять с помощью чрезвычайно удобных жестов, а именно режима повтора и режима PIP.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Soul Browser (Мод, Без рекламы) 13 МБ Ссылка 2 13 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Soul Browser (Мод, Без рекламы)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 января 2024 00:40
Тор,
Скоро обновим)
+1
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Тор
Тор 19 января 2024 22:34
Когда обнова мода? , уже есть новая версия обновите пожалуйста
0
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