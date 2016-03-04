Soul Browser предоставляет вам множество мощных и удобных функций, которые делают путешествие по поиску информации в Интернете более удобным, чем когда-либо. Никогда не было встроенной программы просмотра PDF при посещении браузера, но теперь все по-другому; помимо просмотра и сохранения в формате PDF, формат изображения также считается нашей особенностью исключительно для вас.
При использовании Soul Browser пользователям никогда не придется беспокоиться о переполнении памяти или проникновении данных, содержащих вредоносные вирусы. Доступна функция Clean Mode, которая считается раем очистки, оптимизированным для браузеров, чтобы дать пользователям больше спокойствия, чем когда-либо.
Не останавливаясь на достигнутом, это приложение также предлагает другие привлекательные функции. В частности, помимо обычных функций при доступе к видео добавляется уникальная функция. Если раньше вы могли только приостановить или загрузить одно видео, теперь мы позволяем вам загружать несколько видео одновременно в головокружительное время без ожидания. Кроме того, это приложение также позволяет пользователям управлять с помощью чрезвычайно удобных жестов, а именно режима повтора и режима PIP.
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Скачать Soul Browser (Мод, Без рекламы) v1.4.60 MOD APK
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