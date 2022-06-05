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XBrowser - Mini & Super fast (Мод, Оптимизировано)

XBrowser - Mini & Super fast (Мод, Оптимизировано) 4.7.0 b852

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Версия:
4.7.0 b852
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
byteman.su
Категория:
Программы / Интернет
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 068

Представляем радикально новый способ использования Интернета с помощью Xbrowser.


Откройте для себя новый способ просмотра и поиска в Интернете. Как ваш браузер, Xbrowser имеет мощный движок, который распознает любой веб-сайт, который вы хотите, всего одним щелчком мыши и новый интуитивно понятный дизайн. Кроме того, Xbrowser обеспечивает мгновенный доступ в различных формах, таких как электронная почта, новости, видео и мемы. Больше никаких скучных веб-страниц или сложных веб-сайтов — просто выберите любой сайт и начните просмотр, как никогда раньше!


Пользователи будут выбирать приложение, чтобы найти полезную информацию. В частности, приложение предоставит широкий спектр информации, тесно связанной с вашим поиском. Предлагая широкий спектр информации, ее легко выбрать, и она может удовлетворить потребности пользователя в этой области.


Приложение поддерживает эффективный голосовой поиск. Пользователи также могут выбирать из множества различных форм поиска, и наиболее ценным из них по-прежнему является голосовой поиск. Использование этой формы даст нам быстрые результаты и не займет много времени на выбор.


Скриншоты

Информация о модах

Оптимизирован

Скачать XBrowser - Mini & Super fast (Мод, Оптимизировано) 4.7.0 b852 взлом

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Скачать XBrowser - Mini & Super fast (Мод, Оптимизировано) 1 МБ Ссылка 2 1 МБ

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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