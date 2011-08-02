Psiphon Pro - это мощное приложение, которое открывает доступ к всему многообразию интернета без ограничений и блокировок. В современном мире, где доступ к информации играет ключевую роль, Psiphon Pro становится незаменимым инструментом для тех, кто хочет иметь свободный доступ ко всем ресурсам сети. Благодаря этому приложению пользователи могут без труда обходить любые цензурные ограничения и получать доступ к заблокированным веб-сайтам и сервисам.
Одной из ключевых особенностей этого приложения является его простота использования. Пользователи могут легко подключаться к интернету с помощью этого приложения без необходимости сложной настройки или специальных знаний в области информационных технологий. Кроме того, Psiphon Pro обеспечивает высокий уровень безопасности и конфиденциальности, защищая данные пользователей от любых нежелательных вмешательств или слежки.
В целом, Psiphon Pro - это отличное решение для тех, кто ценит свободу доступа к информации и хочет быть на шаг впереди в области интернет-пользователей. С его помощью пользователи могут исследовать, общаться и узнавать новое, не ограничиваясь цензурными барьерами или блокировками.
- Подписка/платные функции разблокированы;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
- Отключена видимость рекламных макетов;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
- SDK, входящий в комплект рекламы Facebook, полностью удален;
- Принудительное открытие браузера после установленного соединения отключено;
- Никаких активных трекеров или рекламы;
- режим совместимости с AOSP;
- Языки: полный мульти языки;
- ЦП: armeabi-v7a, arm64-v8a;
- Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
Скачать Psiphon Pro (Мод, Бесплатная подписка) v418 MOD APK
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