Telegram (Мод, Без рекламы) 10.13.1
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Версия:
10.13.1
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
9
Просмотров:
12 927
Telegram является одним из самых популярных мессенджеров, который предлагает широкий спектр возможностей для обмена сообщениями. Благодаря своей надежной системе и мощным функциям, Telegram обеспечивает удобное и безопасное общение между пользователями. Одной из ключевых особенностей является его шифрование, которое обеспечивает конфиденциальность и защиту переписки. Это делает приложение идеальным для ведения секретных разговоров и обмена конфиденциальными данными.
Telegram также предоставляет возможность хранить и передавать мультимедийный контент, включая фотографии, видео и аудиозаписи. Вы можете создавать групповые чаты, где можно общаться с несколькими людьми одновременно, делиться файлами и даже проводить голосовые и видеозвонки.
Информация о модах
- Работают только эти премиум-функции, остальные — на стороне сервера.
- Без рекламы
- Иконки премиум-приложений
- 10 закрепленных чатов
- 10 любимых стикеров
- 20 папок
- 200 чатов в папке
- Расширенное управление чатом
- Удалена аналитика
- AOSP-совместимый
- Оригинальная подпись изменена
Скачать Telegram (Мод, Без рекламы) 10.13.1 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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