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Telegram (Мод, Без рекламы)

Telegram (Мод, Без рекламы) 10.13.1

9
7
Скачать (55 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Telegram FZ-LLC
Версия:
10.13.1
Категория:
Программы / Социальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 55 Мб
id приложения:
org.telegram.messenger
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
9
Просмотров:
12 927

Telegram является одним из самых популярных мессенджеров, который предлагает широкий спектр возможностей для обмена сообщениями. Благодаря своей надежной системе и мощным функциям, Telegram обеспечивает удобное и безопасное общение между пользователями. Одной из ключевых особенностей является его шифрование, которое обеспечивает конфиденциальность и защиту переписки. Это делает приложение идеальным для ведения секретных разговоров и обмена конфиденциальными данными.


Telegram также предоставляет возможность хранить и передавать мультимедийный контент, включая фотографии, видео и аудиозаписи. Вы можете создавать групповые чаты, где можно общаться с несколькими людьми одновременно, делиться файлами и даже проводить голосовые и видеозвонки.


Скриншоты

Информация о модах
  • Работают только эти премиум-функции, остальные — на стороне сервера.
  • Без рекламы
  • Иконки премиум-приложений
  • 10 закрепленных чатов
  • 10 любимых стикеров
  • 20 папок
  • 200 чатов в папке
  • Расширенное управление чатом
  • Удалена аналитика
  • AOSP-совместимый
  • Оригинальная подпись изменена



 Теги темы: Без рекламы

Скачать Telegram (Мод, Без рекламы) 10.13.1 взлом

Скачать из Google Play
MOD
55 Мб
Clone
55 Мб
Ссылка 2 (MOD)
55 Мб
Ссылка 2 (Clone)
55 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Telegram (Мод, Без рекламы)


Комментарии (9)
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Вадим
Вадим 8 марта 2024 14:20
Моё ЛИЧНОЕ мнение таково - что именно мод стандартного телеграма, это вообще ни о чём. Особенно добивает то, что он там чуть ли не каждую неделю обновляется, а из новшества там вообще ничего такого, чтобы можно было пощупать или было практично. На мой взгляд если и мод, то неофициальный клиент телеги, такие как AyuGram, Nekogram или Turbotel
0
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Саша
Саша 14 февраля 2024 14:52
Гость Сергей, Мне очень нравится версия телеграм мод, по причине возможности скачивания фото и видео там где это запрещено. Ну и в таких версиях вырезан всякий хлам, реклама и аналитика.
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 января 2024 01:03
Vera, На официальной странице телеграмм есть вся инфа)
+1
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Vera
Vera 10 января 2024 17:27
Было бы хорошо, если бы ещё писали, в чём отличие обновлённой версии от прошлой.
0
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Гость Сергей
Гость Сергей 1 января 2024 02:55
Не понимаю смыслов таких модов. Где практически нудного нет, но что-то добавлено незначительное, которое и даром не надо. Но вот к примеру от того что в официальной версии там вроде 10 папок можно создать, в отличие от мода из 20ти папок, которые вряд ли пригодятся, но зато доверия к официальной версии на порядок больше.
-1
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Vadim
Vadim 3 декабря 2023 23:47
Объясните мне пожалуйста этот пункт - 10 любимых стикеров. То есть в этом моде даются 10 стикеров, которые я в обычной, официальной телеге не скачаю и не смогу установить, или что?
0
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.
. 8 ноября 2023 01:48
Уже вышло 10.2.6, в самом приложении скачалось но установить не удалось., обновите тут
0
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Вадим
Вадим 8 сентября 2023 13:12
Саша,скачай apple store магазин модификаций приложений
0
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Саша
Саша 2 октября 2022 21:37
А где мод скачать? Любая ссылка выдает оригинал, там нет мода.

Где можно мод скачать? Орегинальный файл выдает. Все ссылки перепробовал. 2 октября 2022г
+1
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