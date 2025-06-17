android-1.ru / Программы / Интернет / OH Веб-браузер (Мод, Premium Unlocked)
OH Веб-браузер (Мод, Premium Unlocked)

OH Веб-браузер (Мод, Premium Unlocked) 9.1.0

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
9.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
One Handy
Категория:
Программы / Интернет
Обновлено:
Сегодня, 17:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В OH Web Browser – Safe & Simple привычный серфинг ощущается иначе: элементы управления переехали в нижний край, и весь экран отдан контенту. Одним пальцем вызываешь адресную строку, жестом закрываешь вкладки, свайпом обновляешь страницы. Никаких нагромождений и всплывающих панелей — только чистое полотно сайта и плавные анимации, которые не отвлекают от чтения.


Под капотом скрыта защита: блокировка трекеров, моментальная очистка истории и приватные вкладки, стирающие следы сразу после выхода. Браузер бережёт батарею и трафик, скачивает файлы в фоне, поддерживает тёмную тему для ночных заходов. Пять минут настройки — и получаешь минималистичный инструмент, который управляется одной рукой и не сдаёт твои данные посторонним.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать OH Веб-браузер (Мод, Premium Unlocked) v9.1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать OH Веб-браузер (Мод, Premium Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
FairEmail, privacy aware email (Мод, Pro Unlocked)
FairEmail, privacy aware email (Мод, Pro Unlocked)
Version: 1.2268
Plus Messenger (Мод, Оптимизировано)
Plus Messenger (Мод, Оптимизировано)
Version: 11.9.1.0
Wallet - Деньги, бюджет (Мод, Premium Unlocked)
Wallet - Деньги, бюджет (Мод, Premium Unlocked)
Version: 9.0.41
Soul Browser (Мод, Без рекламы)
Soul Browser (Мод, Без рекламы)
Version: 1.4.73
FAB Adblocker Browser: Adblock (Мод, Premium Unlocked)
FAB Adblocker Browser: Adblock (Мод, Premium Unlocked)
Version: 96.1.3748
частный браузер (Incognito Browser) (Мод, Premium Unlocked)
частный браузер (Incognito Browser) (Мод, Premium Unlocked)
Version: 60.9.115
TurboTel Pro (Мод, Без рекламы)
TurboTel Pro (Мод, Без рекламы)
Version: 11.0.0
Первая погода – прогнозы (Мод, Premium Unlocked)
Первая погода – прогнозы (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.4.4

Отзывы о OH Веб-браузер (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив