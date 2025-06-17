Описание

В OH Web Browser – Safe & Simple привычный серфинг ощущается иначе: элементы управления переехали в нижний край, и весь экран отдан контенту. Одним пальцем вызываешь адресную строку, жестом закрываешь вкладки, свайпом обновляешь страницы. Никаких нагромождений и всплывающих панелей — только чистое полотно сайта и плавные анимации, которые не отвлекают от чтения.





Под капотом скрыта защита: блокировка трекеров, моментальная очистка истории и приватные вкладки, стирающие следы сразу после выхода. Браузер бережёт батарею и трафик, скачивает файлы в фоне, поддерживает тёмную тему для ночных заходов. Пять минут настройки — и получаешь минималистичный инструмент, который управляется одной рукой и не сдаёт твои данные посторонним.