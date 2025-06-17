OH Веб-браузер (Мод, Premium Unlocked) 9.1.0
В OH Web Browser – Safe & Simple привычный серфинг ощущается иначе: элементы управления переехали в нижний край, и весь экран отдан контенту. Одним пальцем вызываешь адресную строку, жестом закрываешь вкладки, свайпом обновляешь страницы. Никаких нагромождений и всплывающих панелей — только чистое полотно сайта и плавные анимации, которые не отвлекают от чтения.
Под капотом скрыта защита: блокировка трекеров, моментальная очистка истории и приватные вкладки, стирающие следы сразу после выхода. Браузер бережёт батарею и трафик, скачивает файлы в фоне, поддерживает тёмную тему для ночных заходов. Пять минут настройки — и получаешь минималистичный инструмент, который управляется одной рукой и не сдаёт твои данные посторонним.
Премиум разблокирован
Скачать OH Веб-браузер (Мод, Premium Unlocked) v9.1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.