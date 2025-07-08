9GAG: Funny GIF, Meme & Video — это приложение, которое может подарить людям приятную беседу или создать много друзей по всему миру. Благодаря этому пользователи смогут расширить свои социальные связи и получить возможность общаться и знакомиться со многими людьми повсюду. Более того, пользователи убивают свое свободное время, а взамен слушают и делятся интересными историями из своей жизни со своими друзьями.
Благодаря 9GAG пользователи получат массу удовольствия от общения с друзьями. Вам никогда не будет скучно или грустно, потому что многие друзья будут рассказывать вам забавные истории, чтобы вы могли их выслушать или поделиться интересными событиями из своей жизни. Вы получите огромное удовольствие и будете с нетерпением ждать их историй. Хотя это такие простые вещи, вы чувствуете, что жизнь значительна и всегда весела и полна любви.
С помощью 9GAG вы сможете выразить себя через множество увлекательных историй, вызывающих улыбки у всех ваших друзей. Будьте тем, кто всегда делится последними тенденциями в обществе с людьми, которых вы знаете. Вы имеете право создавать хорошие видеоролики, которые являются захватывающими историями, чтобы все могли восхищаться ими и чувствовать контент, который вы должны передать. Кроме того, вы должны опубликовать его в социальных сетях, чтобы передать эту положительную энергию онлайн-сообществу.
- Pro+/платные функции разблокированы;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
- Отключена видимость рекламных макетов;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- [*Удалить имя тега .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
Скачать 9GAG: Funny GIF, Meme & Video (Мод, Pro Unlocked) v8.13.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.