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Devil War: 3D Offline FPS Game (Мод, Много денег)

Devil War: 3D Offline FPS Game (Мод, Много денег) 1.4.3

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Версия:
1.4.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 612 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 383

Devil War — веселая и простая игра в жанре FPS для геймеров любого уровня с удобным управлением. Вы увлечетесь интенсивным действием и никогда не захотите прекращать играть.


Devil War — жемчужина среди многих игр от первого лица, доступных сегодня на рынке. Он имеет вид камеры крупным планом, когда вы находитесь рядом с врагом, а также нормальный и дальний ракурсы камеры. Devil War предлагает десятки уровней с различными бонусными раундами, которые становятся все сложнее. Это захватывающая игра, которая гарантированно вызовет у вас выброс адреналина!


В игре есть однопользовательская игра в автономном режиме и обширный игровой мир с сотнями врагов, с которыми нужно сражаться, квестами, которые нужно выполнять, и локациями, которые нужно исследовать в поисках могущественных артефактов. Стилизованная графика и аутентичный звуковой дизайн вносят огромный вклад в погружение.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

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