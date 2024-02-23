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Terraforming Mars (Мод, Unlocked)

Terraforming Mars (Мод, Unlocked) 2.8.2.131029

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Версия:
2.8.2.131029
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Twin Sails Interactive
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 386
Скриншоты
Описание

Terraforming Mars - это увлекательная стратегическая настольная игра, которая позволяет вам воплотить в жизнь свои амбиции по управлению проектами на терраформирование Марса. В этой игре вы примете на себя роль руководителя корпорации, которая занимается превращением Марса в жизнеспособную планету.


Игра предлагает вам управлять большими строительными проектами, размещать города, создавать леса и океаны. Вашей целью является трансформация Марса таким образом, чтобы он стал пригодным для жизни и обитания человека. Чтобы достичь успеха, вам нужно умело управлять ресурсами, разрабатывать и реализовывать проекты терраформирования и конкурировать с другими корпорациями за контроль над планетой. В игре также присутствуют награды и цели, которые помогут вам добиться победы.


Terraforming Mars предоставляет возможность погрузиться в захватывающий мир научной фантастики, где вы сами создаете будущее Марса. Эта игра подарит вам множество стратегических вызовов и уникальных игровых моментов, делая каждую партию увлекательным приключением.



Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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