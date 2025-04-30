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Tasty Planet Lite (Полная версия)

Tasty Planet Lite (Полная версия) 1.9.4.0

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Версия:
1.9.4.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Dingo Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 21:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 209
Скриншоты
Описание

Tasty Planet Lite - Вам нравится Grey Goo? Вы знаете, компания, которая помогает вам сэкономить время и деньги, выедая грязь из всей вашей ванной комнаты? Теперь вы можете получить увеличенную версию того же предложения. Они увеличили размер, чтобы иметь возможность жевать все, что есть в вашем доме.


Поистине удивительная вещь в этом продукте заключается в том, что он представляет собой экологически безопасное решение для быстрого избавления от грязи и бактерий. Этот продукт очень прост в использовании, просто добавьте его в воду и наблюдайте, как происходит волшебство!


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Tasty Planet Lite (Полная версия) v1.9.4.0 MOD APK

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Эта игра отмечена как оригинальная версия
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Скачать Tasty Planet Lite (Полная версия) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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