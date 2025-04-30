Tasty Planet Lite (Полная версия) 1.9.4.0
Tasty Planet Lite - Вам нравится Grey Goo? Вы знаете, компания, которая помогает вам сэкономить время и деньги, выедая грязь из всей вашей ванной комнаты? Теперь вы можете получить увеличенную версию того же предложения. Они увеличили размер, чтобы иметь возможность жевать все, что есть в вашем доме.
Поистине удивительная вещь в этом продукте заключается в том, что он представляет собой экологически безопасное решение для быстрого избавления от грязи и бактерий. Этот продукт очень прост в использовании, просто добавьте его в воду и наблюдайте, как происходит волшебство!
Полная версия
Скачать Tasty Planet Lite (Полная версия) v1.9.4.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.