Описание

Troll World: Meme Adventure (Полная версия) - Найдите время, чтобы держать свой мозг в тонусе, узнавая, что нового в мире троллейбусов! Подвох в том, что это непросто. Подумайте сначала о 10 секундах, не так ли? Например, постарайтесь перестать удивляться.





«Весело, глупо и отлично подходит для обучения с привлечением внимания» Приключения - это весело, но учитесь на чужих ошибках или сделайте свое собственное путешествие потрясающим! Вот почему мы представляем бесплатный инструмент, который поможет вам создать лучшую в своем роде историю с уникальными деталями и сложными головоломками. Тренируйте свой мозг, чтобы выполнять задачи, получая удовольствие от историй высочайшего качества, которые поднимут ваше творчество на новый уровень! Все дело в том, чтобы научить вас быть умнее и креативнее, чем когда-либо прежде!