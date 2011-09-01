Racing Legends - Offline Games создает яркие эмоции, сильные эмоции, которые привлекают игроков играть в игру. Самое главное, это привлекательно для новичков и случайных игроков. Тем не менее, почти любой пользователь может легко начать получать удовольствие от этой игры без какого-либо предварительного опыта. Содержание игры настолько интересное, что каждый захочет в нее поиграть сам.





Будьте конкурентоспособны в десятках событий и будьте готовы к любым испытаниям! Какими бы тяжелыми и сложными ни были как оффлайн, так и онлайн сражения, постарайтесь ничего не бояться — геймплей разработан с учетом реализма. Сочетание красивой графики, захватывающих звуковых эффектов и интенсивного действия сделало этот проект уникальным!