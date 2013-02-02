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Happy Merge House (Мод, Много энергии)

Happy Merge House (Мод, Много энергии) 1.0.14

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Версия:
1.0.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Smart Fun Casual Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 776
Скриншоты
Описание

В Happy Merge House вы можете построить город своей мечты, быстро и легко комбинируя широкий спектр интригующих и уникальных компонентов. Вы можете найти вещи повсюду, и все, что вам нужно сделать, чтобы сделать что-то новое, это слегка потянуть части здесь и сильно толкнуть там. Вы можете использовать их, чтобы построить свой собственный дом; ценность объекта увеличивается по мере увеличения его уровня.


Вы можете использовать мышь, чтобы создавать различные объекты, или касаться и перетаскивать их, чтобы соединить два элемента и создать более сложный. Сборка компонентов задания принесет вам различные награды. Вы можете использовать полученные награды, чтобы улучшить свой дом и превратить его в маленький рай. Люди, которые ценят игры, в которых вы комбинируете материалы или украшаете пространство, обязательно должны это проверить. Форма ковра, расстановка мебели, цвет краски на стенах и другие характеристики пространства будут меняться со временем, как и внешний вид города. В Happy Merge House вы можете построить сообщество своей мечты.


Информация о модах

- МОД МЕНЮ

- Неограниченная энергия

- Удалить рекламу

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Скачать Happy Merge House (Мод, Много энергии) v1.0.14 MOD APK

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Скачать Happy Merge House (Мод, Много энергии) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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