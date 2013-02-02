Описание

В Happy Merge House вы можете построить город своей мечты, быстро и легко комбинируя широкий спектр интригующих и уникальных компонентов. Вы можете найти вещи повсюду, и все, что вам нужно сделать, чтобы сделать что-то новое, это слегка потянуть части здесь и сильно толкнуть там. Вы можете использовать их, чтобы построить свой собственный дом; ценность объекта увеличивается по мере увеличения его уровня.





Вы можете использовать мышь, чтобы создавать различные объекты, или касаться и перетаскивать их, чтобы соединить два элемента и создать более сложный. Сборка компонентов задания принесет вам различные награды. Вы можете использовать полученные награды, чтобы улучшить свой дом и превратить его в маленький рай. Люди, которые ценят игры, в которых вы комбинируете материалы или украшаете пространство, обязательно должны это проверить. Форма ковра, расстановка мебели, цвет краски на стенах и другие характеристики пространства будут меняться со временем, как и внешний вид города. В Happy Merge House вы можете построить сообщество своей мечты.