WindWings 2: Galaxy Revenge (Мод, Много денег) v0.0.92
WindWings 2: Galaxy Revenge - это захватывающее продолжение игры, представляющее улучшенную графику, более динамичное поле боя и потрясающую звуковую систему. Игроки, погружаясь в этот мир, ощущают себя настоящими героями и сталкиваются с невероятными испытаниями, сражаясь с гигантскими роботами, обладающими искусственным интеллектом.
В этом продолжении игры представлены новые тщательно проработанные персонажи, каждый из которых обладает уникальными способностями и улучшенным вооружением. Космические корабли, на которых игроки сражаются, также модернизированы и развиваются, приобретая новый внешний вид и более реалистичную графику, что делает каждую космическую битву еще более захватывающей и динамичной.
Центральной концепцией игры является битва между защитниками мира и роботами с искусственным интеллектом, которые стремятся уничтожить всё на своем пути. Поле боя в этом продолжении полностью модернизировано, с новым дизайном интерьера и экстерьера, а также с космическими кораблями, оснащенными мощным и модернизированным вооружением.
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Режим бога
- Бесконечные деньги
- Неограниченное количество медалей
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.