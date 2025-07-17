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WindWings 2: Galaxy Revenge (Мод, Много денег)

WindWings 2: Galaxy Revenge (Мод, Много денег) v0.0.92

2
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Версия:
0.0.92
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GCenter
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 18:38
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 930
Описание

WindWings 2: Galaxy Revenge - это захватывающее продолжение игры, представляющее улучшенную графику, более динамичное поле боя и потрясающую звуковую систему. Игроки, погружаясь в этот мир, ощущают себя настоящими героями и сталкиваются с невероятными испытаниями, сражаясь с гигантскими роботами, обладающими искусственным интеллектом.


В этом продолжении игры представлены новые тщательно проработанные персонажи, каждый из которых обладает уникальными способностями и улучшенным вооружением. Космические корабли, на которых игроки сражаются, также модернизированы и развиваются, приобретая новый внешний вид и более реалистичную графику, что делает каждую космическую битву еще более захватывающей и динамичной.


Центральной концепцией игры является битва между защитниками мира и роботами с искусственным интеллектом, которые стремятся уничтожить всё на своем пути. Поле боя в этом продолжении полностью модернизировано, с новым дизайном интерьера и экстерьера, а также с космическими кораблями, оснащенными мощным и модернизированным вооружением.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество медалей
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Игра входит в подборки:
Космические игры на андроид
Космические игры на андроид
 Теги темы: Много денег

Скачать WindWings 2: Galaxy Revenge (Мод, Много денег) v0.0.92 MOD APK

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Скачать WindWings 2: Galaxy Revenge (Мод, Много денег) 79 Мб Ссылка 2 79 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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