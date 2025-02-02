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Apple Knight: Dungeons (Мод, Много золота)

Apple Knight: Dungeons (Мод, Много золота) 2.1.0

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Версия:
2.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Limitless, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 159
Скриншоты
Описание

Apple Knight: Dungeons - это захватывающая игра, где вы отправитесь в исследовательскую миссию, исследуя леса как днем, так и ночью. В этом мире вас ожидают как опасные противники, так и природные бедствия, такие как штормы, которые могут помешать вашим исследованиям.


Игра поднимает барьеры и вызовы, чтобы проверить вашу выносливость и мастерство. Ваше выступление в борьбе с врагами и преодолении природных препятствий будет записано и оценено, и это может стать мотивацией для вас стать лучше и стать настоящим искателем приключений. В Apple Knight: Dungeons вам также предстоит собирать союзников по мере прохождения уровней, что расширит ваше влияние и поможет вам справиться с новыми вызовами. В этой игре каждый шаг важен, и ваше мастерство будет испытано на прочность.


Если вы ищете увлекательное приключение и готовы бросить вызов опасностям природы и врагам, Apple Knight: Dungeons предоставляет вам отличную возможность стать настоящим героем и искателем приключений. Успешной игры и удачных исследований!


Информация о модах

1. Неограниченное количество золота

2. Неограниченное количество яблок

3. Разблокировать все миры

4. Разблокировать все предметы

5. Разблокировать все уровни

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 Теги темы: Много денег

Скачать Apple Knight: Dungeons (Мод, Много золота) v2.1.0 MOD APK

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Скачать Apple Knight: Dungeons (Мод, Много золота) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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