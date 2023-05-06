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Slime Legion (Мод, Режим бога)

Slime Legion (Мод, Режим бога) 2.2.0

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6
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Версия:
2.2.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Perfeggs
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 920

Slime Legion - это увлекательная и творческая игра в жанре Tower Defense, которая предлагает игрокам возможность вступить в битву с милыми, но агрессивными слизнями. В этой игре игроки могут объединять различные боевые единицы и погрузиться в грандиозные сражения, при этом они также могут испытать элементы roguelike, что добавляет новизну и разнообразие в игровой процесс. В игре слизни являются основными боевыми единицами, и они обладают различными уникальными способностями, навыками и характеристиками.


Игроки могут улучшать своих слизней, используя систему слияния, что позволяет им создавать новых юнитов с улучшенными характеристиками. Слияние слизней приводит к появлению новых и более мощных юнитов, которые могут быть отправлены на линию фронта для борьбы с наступающими волнами слизней. Slime Legion предлагает игрокам захватывающий опыт в защите своей базы от вражеских атак и стратегический подход к управлению боевыми единицами. Развивайте своих слизней и создавайте мощные команды, чтобы справиться с вызовами игры.



Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим бога

 Теги темы: Режим бога

Скачать Slime Legion (Мод, Режим бога) 2.2.0 взлом

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Скачать Slime Legion (Мод, Режим бога) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб

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Отзывы о Slime Legion (Мод, Режим бога)


Комментарии (1)
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Егор
Егор 6 мая 2023 19:40
Мод говно полное нихрена не работает
Ни увеличенный урон ни режим бога
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