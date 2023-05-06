Slime Legion (Мод, Режим бога) 2.2.0
Slime Legion - это увлекательная и творческая игра в жанре Tower Defense, которая предлагает игрокам возможность вступить в битву с милыми, но агрессивными слизнями. В этой игре игроки могут объединять различные боевые единицы и погрузиться в грандиозные сражения, при этом они также могут испытать элементы roguelike, что добавляет новизну и разнообразие в игровой процесс. В игре слизни являются основными боевыми единицами, и они обладают различными уникальными способностями, навыками и характеристиками.
Игроки могут улучшать своих слизней, используя систему слияния, что позволяет им создавать новых юнитов с улучшенными характеристиками. Слияние слизней приводит к появлению новых и более мощных юнитов, которые могут быть отправлены на линию фронта для борьбы с наступающими волнами слизней. Slime Legion предлагает игрокам захватывающий опыт в защите своей базы от вражеских атак и стратегический подход к управлению боевыми единицами. Развивайте своих слизней и создавайте мощные команды, чтобы справиться с вызовами игры.
Информация о модах
1. Меню
2. Множитель урона
3. Множитель защиты
4. Режим бога
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