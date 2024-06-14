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Zombie Mine - survival craft (Мод, Много денег)

Zombie Mine - survival craft (Мод, Много денег) 4.3.1

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
HeatOnHead studio
Версия:
4.3.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 51 Мб
id приложения:
com.hoh.zombie.mine
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
688

Zombie Mine - это игра, которая успешно комбинирует несколько интересных игровых концепций для достижения увлекательного игрового опыта. В этой игре вы столкнетесь с бездейственной механикой майнинга, борьбой с зомби и защитой своей башни. Это сочетание разных элементов придает игре разнообразие и интерес.


Игрокам предстоит добывать ресурсы и строить процветающий город, в то время как они должны оборонять свою базу от наступающих зомби. Это создает баланс между развитием и обороной, что делает игру увлекательной и динамичной.


Одной из особенностей Zombie Mine является почти бесконечный контент, что означает, что игроки могут продолжать наслаждаться игрой и строить свой город с отличной защитой на протяжении длительного времени. Это предоставляет игрокам много возможностей для экспериментов и улучшения своей стратегии в игре.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie Mine - survival craft (Мод, Много денег) 4.3.1 взлом

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Скачать Zombie Mine - survival craft (Мод, Много денег) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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