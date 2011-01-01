Описание

NETFLIX Moonlighter - это экшн-игра, которая сочетает в себе элементы приключений и головоломок, которые чрезвычайно интересны и привлекательны. Эта игра перенесет вас в новый мир с множеством деталей и уникальным контентом, который обещает создать незабываемые впечатления при участии в исследовании мира. Если вы хотите попробовать свои силы в приключенческой игре или открыть для себя что-то новое, это выбор, который нельзя пропустить.





Эта игра дает вам уникальный стиль геймплея со многими элементами и жанрами. В игре есть сочетание жанров, таких как экшн, приключения и головоломки, чтобы вы могли наслаждаться с комфортом. Вы будете играть за главного героя Уилла, управляя его магазином днем и исследуя пещеры ночью. В этих пещерах будет много чрезвычайно ценных ресурсов, которые вы можете собирать, и их будет сопровождать серия чрезвычайно опасных монстров. Более того, когда вы уничтожите этих монстров, вы получите бонусы и другие специальные предметы. Материалы и предметы, которые вы соберете после победы над монстрами, будут продаваться в магазине, чтобы максимально эффективно увеличить ваши деньги. Полностью экипируйтесь и отправляйтесь в приключения, чтобы исследовать мир, что также увеличивает продажи вашего магазина.