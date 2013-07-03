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Земля 3D живые обои (Мод, Premium Unlocked)

Земля 3D живые обои (Мод, Premium Unlocked) 2.0.0

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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Screensavers Store
Категория:
Программы / Персонализация
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 738
Скриншоты
Описание

Earth 3D Live Wallpaper - это приложение для космических динамических обоев для любителей астрономии. Наша целевая аудитория - Земля и другие планеты Солнечной системы. Космос - красивое и таинственное зрелище. Приложение предоставляет пользователям самые четкие изображения планет, позволяя каждому наслаждаться и устанавливать обои для телефона. Вы можете взаимодействовать с этими изображениями, манипулируя экраном. Приложение дает вам новый опыт исследования космоса. С помощью приложения вы увидите планеты точно так же, как видели астронавты.


3D-изображения планет воспроизводятся максимально четко и точно для удобства исследования. Earth 3D Live Wallpaper предоставляет обои, которые улучшают экран вашего телефона. Особенно Земля настроена с крупным планом и подробными изображениями при просмотре системой из космоса. Таким образом, вы можете увидеть их в полной мере, не отправляясь в космос. Пользователи могут свободно наблюдать за другими планетами Солнечной системы и Луной. При управлении экраном устройства вы также можете изменить угол обзора и просматривать планеты по-другому. Система также имитирует космический фон со сверкающими звездами и туманностями во Вселенной. Удобный интерфейс позволяет вам комфортно настраивать яркость и контрастность вашими глазами.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Земля 3D живые обои (Мод, Premium Unlocked) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб

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