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Jelly Run 2048 (Мод, Бесплатные награды)

Jelly Run 2048 (Мод, Бесплатные награды) 1.42.0

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3
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.42.0
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 108 Мб
id приложения:
com.goolny.Split2048
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
0
Просмотров:
3 629

Jelly Run 2048 - это захватывающая игра, которая предлагает улучшенный и увлекательный игровой процесс, базирующийся на популярной игре 2048. Главной целью игры является достижение числа 2048 путем объединения кубиков с одинаковыми числами.


Однако, в отличие от классической версии 2048, в Jelly Run 2048 игроки могут объединять кубики только с числами x2. Это добавляет больше сложности и стратегии к игре, так как вам придется более внимательно планировать каждый свой ход. Вы должны решить, какие кубики объединять, чтобы максимизировать свои очки и приблизиться к цели в виде числа 2048.


Такое ограничение на объединение только с числами x2 требует от игрока более глубокого размышления и стратегического планирования. Игра становится более увлекательной и вызывающей, поскольку каждый ход имеет значение, и даже небольшие ошибки могут повлиять на ваш результат.


Скриншоты

Информация о модах

Бесплатные награды

 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Jelly Run 2048 (Мод, Бесплатные награды) 1.42.0 взлом

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Скачать Jelly Run 2048 (Мод, Бесплатные награды) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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