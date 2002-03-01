Да, улучшение внешнего вида интерьера дома действительно приносит мне большое удовлетворение. Мне нравится видеть, как обычное пространство превращается в уютное и стильное место, отражающее мои предпочтения и личность. Поэтому мне было бы интересно попробовать себя в игре Home Design и привести в порядок обветшалые отели, используя свои навыки дизайна интерьера.
В игре Home Design игрокам предоставляется множество вариантов декора, что позволяет им создавать уникальные и стильные интерьеры. Большой каталог светильников, фурнитуры и других предметов позволяет игрокам выбирать элементы, которые наилучшим образом отражают их вкус и предпочтения. Этот аспект игры позволяет проявить креативность и выразить себя через дизайн, от классического до современного стиля.
Таким образом, игра "Ремонт отеля" предоставляет игрокам возможность погрузиться в увлекательный мир дизайна интерьера, где они могут создать уникальные и стильные пространства, отвечающие самым разнообразным предпочтениям и вкусам.
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество Монет
- Неограниченное количество Драгоценностей
- Неограниченное количество жизней
Примечание: не уменьшается при расходовании!
Скачать Home Design - Hotel Renovation (Мод Меню) v3.6.3 MOD APK
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