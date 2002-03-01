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Home Design - Hotel Renovation (Мод Меню)

Home Design - Hotel Renovation (Мод Меню) 3.6.3

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Версия:
3.6.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CookApps
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
822
Скриншоты
Описание

Да, улучшение внешнего вида интерьера дома действительно приносит мне большое удовлетворение. Мне нравится видеть, как обычное пространство превращается в уютное и стильное место, отражающее мои предпочтения и личность. Поэтому мне было бы интересно попробовать себя в игре Home Design и привести в порядок обветшалые отели, используя свои навыки дизайна интерьера.


В игре Home Design игрокам предоставляется множество вариантов декора, что позволяет им создавать уникальные и стильные интерьеры. Большой каталог светильников, фурнитуры и других предметов позволяет игрокам выбирать элементы, которые наилучшим образом отражают их вкус и предпочтения. Этот аспект игры позволяет проявить креативность и выразить себя через дизайн, от классического до современного стиля.


Таким образом, игра "Ремонт отеля" предоставляет игрокам возможность погрузиться в увлекательный мир дизайна интерьера, где они могут создать уникальные и стильные пространства, отвечающие самым разнообразным предпочтениям и вкусам.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество Монет
  • Неограниченное количество Драгоценностей
  • Неограниченное количество жизней

Примечание: не уменьшается при расходовании!

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Home Design - Hotel Renovation (Мод Меню) v3.6.3 MOD APK

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Скачать Home Design - Hotel Renovation (Мод Меню) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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