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Color Hop 3D (Мод, Разблокированы песни)

Color Hop 3D (Мод, Разблокированы песни) 3.4.0

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Версия:
3.4.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
AMANOTES PTE LTD
Категория:
Игры / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
585
Скриншоты
Описание

Если вы ищете идеальную игру, чтобы проверить свои рефлексы, слушая отличную музыку EDM, не идите дальше, чем Color Hop 3D - музыкальная игра. Эта забавная игра с мячом позволяет прыгать по разноцветным плиткам одним касанием пальца. Это визуальное и слуховое зрелище, которое поразит вас. Чем больше вы будете слушать саундтрек к игре, тем больше он вам понравится.


Цель игры проста: направляйте мяч так, чтобы он приземлился на плитки правильного цвета. Наслаждайтесь мелодиями, когда вы бросаете мяч, проводя пальцем по экрану. Если вы любите бейсбольные игры и хотите попробовать что-то другое, эта бесплатная игра для вас. До конца цветовой дорожки мяч будет продолжать отскакивать. Color Hop 3D - это удивительная игра с сюрпризами и чудесами, которые завораживают вас на долгие часы. Музыка, цвета и упражнения с мячом в Color Hop 3D делают эту игру веселой и увлекательной. Управление одним пальцем в игре и подобранная электронная танцевальная музыка (EDM) поразят вас. Правила игры просты, но в то же время она удивительно сложна и полна неожиданных удовольствий в каждом раунде.


Информация о модах

Разблокированная песня

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Color Hop 3D (Мод, Разблокированы песни) v3.4.0 MOD APK

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Скачать Color Hop 3D (Мод, Разблокированы песни) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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