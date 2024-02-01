Описание

Если вы ищете идеальную игру, чтобы проверить свои рефлексы, слушая отличную музыку EDM, не идите дальше, чем Color Hop 3D - музыкальная игра. Эта забавная игра с мячом позволяет прыгать по разноцветным плиткам одним касанием пальца. Это визуальное и слуховое зрелище, которое поразит вас. Чем больше вы будете слушать саундтрек к игре, тем больше он вам понравится.





Цель игры проста: направляйте мяч так, чтобы он приземлился на плитки правильного цвета. Наслаждайтесь мелодиями, когда вы бросаете мяч, проводя пальцем по экрану. Если вы любите бейсбольные игры и хотите попробовать что-то другое, эта бесплатная игра для вас. До конца цветовой дорожки мяч будет продолжать отскакивать. Color Hop 3D - это удивительная игра с сюрпризами и чудесами, которые завораживают вас на долгие часы. Музыка, цвета и упражнения с мячом в Color Hop 3D делают эту игру веселой и увлекательной. Управление одним пальцем в игре и подобранная электронная танцевальная музыка (EDM) поразят вас. Правила игры просты, но в то же время она удивительно сложна и полна неожиданных удовольствий в каждом раунде.