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Dreamau Adventures (Мод, Режим бога)

Dreamau Adventures (Мод, Режим бога) 3.0.6

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Версия:
3.0.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Dreamau
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
538

Dreamau Adventures — это идеальная двухмерная платформенная игра для искателей приключений. Исследуйте огромный мир и докажите свою ценность, помогая Дримау в его стремлении спасти свою возлюбленную из когтей его злого брата. Дизайн мира Dreamau Adventures — это первое, что бросается в глаза. Исследуйте четыре разных мира, каждый со своей уникальной темой и дизайном. Уровень каждого мира продуман до мелочей, чтобы игроки могли пройти множество испытаний. Игроки получат удовольствие, исследуя каждый мир и преодолевая препятствия на более чем 100 уровнях. 


Dreamau Adventures предлагает игрокам сразиться с разнообразными противниками и боссами, что делает его выдающейся игровой особенностью. У каждого врага своя механика, гарантирующая, что каждая бутылка новая и требовательная. Боссы искусно созданы и предлагают игрокам серьезное испытание. Чтобы спасти невесту Дримау, игроки должны победить четырех сильных боссов и применить в игре свои лучшие навыки.



Скриншоты

Информация о модах

  • Режим бога
  • Неограниченное золото
 Теги темы: Режим бога

Скачать Dreamau Adventures (Мод, Режим бога) 3.0.6 взлом

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Скачать Dreamau Adventures (Мод, Режим бога) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

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