android-1.ru / Игры / Казуальные / Imposter Battle Royale (Мод, Режим бога)
Imposter Battle Royale (Мод, Режим бога)

Imposter Battle Royale (Мод, Режим бога) 2.5.2

95
22
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.5.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Hippo game
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 770
Скриншоты
Описание

Imposter Battle Royale - это научно-фантастическая онлайн-игра, которая переносит игроков в захватывающую галактику Пуда. В этой игре игроки принимают роли членов экипажа космического корабля, который сталкивается с мятежом из-за нехватки ресурсов во время долгого путешествия. Основная цель игры - завершить миссию, одолеть враждебных мутантов и противников, и добраться до конечной точки уровня.


Игрокам предстоит сражаться за выживание и победу, используя свои навыки и ресурсы, чтобы преодолеть препятствия и угрозы на пути. В этом захватывающем противостоянии судьба всего экипажа в их руках, и только смелые и решительные смогут достичь конечной цели.


Присоединяйтесь к эпическому приключению в Imposter Battle Royale и испытайте себя в роли отважного члена экипажа, который готов пойти на все ради спасения корабля и достижения победы. Погрузитесь в мир научной фантастики и боритесь за выживание в этой захватывающей онлайн-игре!


Информация о модах

1. РЕЖИМ БОГА

2. 1 ХИТ

3. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ БОЕПРИПАСЫ

4. НЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

5. МЕНЮ МОДОВ

Показать полностью
 Теги темы: Режим бога

Скачать Imposter Battle Royale (Мод, Режим бога) v2.5.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Imposter Battle Royale (Мод, Режим бога) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Subway Crowd (Мод, Много денег)
Subway Crowd (Мод, Много денег)
Version: 1.0.2
Kitty Pet Friend: My Cat House (Мод, Бесплатные награды)
Kitty Pet Friend: My Cat House (Мод, Бесплатные награды)
Version: 2.01
Border Police (Мод, Бесплатные награды)
Border Police (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.0.1.1
House Clean Up 3D- Decor Games (Мод, Бесплатные награды)
House Clean Up 3D- Decor Games (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.8.0
Раскраска по номерам Секрет (Полная версия)
Раскраска по номерам Секрет (Полная версия)
Version: 1.4.40
Merge Honey-Dream Design Game (Мод, Много бриллиантов)
Merge Honey-Dream Design Game (Мод, Много бриллиантов)
Version: 2.37.1
Buddy Playground (Мод, Unlocked)
Buddy Playground (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.1
Space Survival.io  (Мод, Много денег)
Space Survival.io  (Мод, Много денег)
Version: 1.0.0

Отзывы о Imposter Battle Royale (Мод, Режим бога)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив