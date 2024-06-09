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Idle Mine RPG (Мод меню)

Idle Mine RPG (Мод меню) 0.6.36

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Iron Horse Games LLC
Версия:
0.6.36
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
id приложения:
com.IronHorseGames.IdleMineRPG
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
746

Idle Mine RPG - это захватывающая игра в жанре "кликер", где ты отправишься в подземелье вместе с командой гномов. Твоя задача - собирать золото, добывать руду, спасать пропавших шахтеров и создавать предметы. В игре ты сможешь улучшать своего воина-гнома за заработанные деньги, чтобы достичь самых глубоких недр подземелья. С каждым улучшением ты сможешь копать глубже, убивать врагов быстрее и использовать больше бомб.


Игра предлагает множество возможностей для прогресса и развития. Ты сможешь открыть новые рудники, улучшить инструменты и нанять новых гномов, чтобы увеличить свою производительность. Каждый шаг вниз приведет тебя к новым вызовам и сокровищам, которые ты сможешь обнаружить и использовать для своего преимущества. Idle Mine RPG предлагает захватывающий игровой процесс, где каждый клик и каждое улучшение приближают тебя к достижению максимального успеха в добыче золота и драгоценных ресурсов. Будь внимателен, стратегичен и максимально эффективен, чтобы стать великим гномом-шахтёром в этой захватывающей игре!


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню модов

2. Высокая скорость атаки

3. Высокая скорость передвижения

4. Более высокий урон

5. Низкое время перезарядки бустера

6. Более высокий урон касанием

 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Mine RPG (Мод меню) 0.6.36 взлом

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Скачать Idle Mine RPG (Мод меню) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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