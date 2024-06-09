Idle Mine RPG (Мод меню) 0.6.36
Idle Mine RPG - это захватывающая игра в жанре "кликер", где ты отправишься в подземелье вместе с командой гномов. Твоя задача - собирать золото, добывать руду, спасать пропавших шахтеров и создавать предметы. В игре ты сможешь улучшать своего воина-гнома за заработанные деньги, чтобы достичь самых глубоких недр подземелья. С каждым улучшением ты сможешь копать глубже, убивать врагов быстрее и использовать больше бомб.
Игра предлагает множество возможностей для прогресса и развития. Ты сможешь открыть новые рудники, улучшить инструменты и нанять новых гномов, чтобы увеличить свою производительность. Каждый шаг вниз приведет тебя к новым вызовам и сокровищам, которые ты сможешь обнаружить и использовать для своего преимущества. Idle Mine RPG предлагает захватывающий игровой процесс, где каждый клик и каждое улучшение приближают тебя к достижению максимального успеха в добыче золота и драгоценных ресурсов. Будь внимателен, стратегичен и максимально эффективен, чтобы стать великим гномом-шахтёром в этой захватывающей игре!
1. Меню модов
2. Высокая скорость атаки
3. Высокая скорость передвижения
4. Более высокий урон
5. Низкое время перезарядки бустера
6. Более высокий урон касанием
Скачать Idle Mine RPG (Мод меню) 0.6.36 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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