REVER - Motorcycle GPS & Rides (Мод, Premium Unlocked) v9.1.0
REVER предоставит вам ряд уникальных направлений на карте, а также вы найдете специальный вспомогательный инструмент GPS. Это впечатляющее приложение карты и направлений; пользователи могут рассматривать приложение как уникальный вспомогательный картографический инструмент. Пользователи также найдут в приложении широкий спектр уникальных функций, и вы также обнаружите, что эти функции улучшаются как на дрожжах.Приложение предоставит вам множество различных типов карт, и вы сможете выбрать одну из них. Тот факт, что вы можете внезапно изменить местоположение, приложение также отреагирует и изменит шаблон карты в соответствии с этими изменениями.
Кроме того, вы также можете выбрать один из множества новых шаблонов карт, чтобы повысить привлекательность. Пользователи также могут установить GPS на карту, чтобы упростить навигацию. Пользователь имеет право изменить специальные правила инструкции, и приложение отреагирует на этот запрос. REVER всегда предлагает более понятные направления, и вы можете изменить цвет этих настроек GPS. Пользователи также будут разделять каждый массив карт отдельно, независимо от того, встречаются ли топографические карты или карты дорог. Приложение также необходимо редактировать в соответствии с вашими пожеланиями и быстро экономить время.
- Платные функции разблокированы
- Аналитика, реклама отключена
- Информация об отладке удалена
- AOSP-совместимый
- ненужные файлы удалены
- Дублирование графики удалено
- Применяется сжатие PNG, Jpg, Webp и т. д.
- Ресурсы оптимизированы/применено сжатие
- Только английский язык включает
Скачать REVER - Motorcycle GPS & Rides (Мод, Premium Unlocked) v9.1.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.