Описание

REVER предоставит вам ряд уникальных направлений на карте, а также вы найдете специальный вспомогательный инструмент GPS. Это впечатляющее приложение карты и направлений; пользователи могут рассматривать приложение как уникальный вспомогательный картографический инструмент. Пользователи также найдут в приложении широкий спектр уникальных функций, и вы также обнаружите, что эти функции улучшаются как на дрожжах.Приложение предоставит вам множество различных типов карт, и вы сможете выбрать одну из них. Тот факт, что вы можете внезапно изменить местоположение, приложение также отреагирует и изменит шаблон карты в соответствии с этими изменениями.





Кроме того, вы также можете выбрать один из множества новых шаблонов карт, чтобы повысить привлекательность. Пользователи также могут установить GPS на карту, чтобы упростить навигацию. Пользователь имеет право изменить специальные правила инструкции, и приложение отреагирует на этот запрос. REVER всегда предлагает более понятные направления, и вы можете изменить цвет этих настроек GPS. Пользователи также будут разделять каждый массив карт отдельно, независимо от того, встречаются ли топографические карты или карты дорог. Приложение также необходимо редактировать в соответствии с вашими пожеланиями и быстро экономить время.