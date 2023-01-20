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Little Sister (18+)

Little Sister (18+) 0.04a

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9
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Версия:
0.04a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 265 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 891
Скриншоты
Описание

Little Sister - это интересная игра, в которой игроки смогут погрузиться в историю Оливии, молодой девушки, которая покидает свой дом и переезжает в другой город, чтобы начать новую главу своей жизни. Сюжет игры будет развиваться вокруг ее приключений и испытаний в новом окружении.


Оливия оставляет свой дом, где остаются ее родители и старшая сестра, и отправляется в новый город вместе со своим другом Максом и лучшей подругой Лизой. Она решает поступить в колледж, и это становится началом ее путешествия к самостоятельности, самопознанию и новым возможностям.


В процессе игры игроки смогут следовать за Оливией через различные ситуации, решать ее проблемы, выбирать пути развития и влиять на исход событий. Возможно, Оливия столкнется с трудностями адаптации к новому месту, встретит новых друзей и противоречивые личности, столкнется с различными решениями и дилеммами, связанными с учебой, отношениями и самопознанием.


Игра "Little Sister" предоставит игрокам уникальную возможность погрузиться в жизнь Оливии, пережить ее радости и испытания, принимать решения, которые будут влиять на ход сюжета, и исследовать новый мир, полный возможностей и приключений.


Информация о модах

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Скачать Little Sister (18+) v0.04a MOD APK

Скачать Little Sister (18+) 265 Мб Ссылка 2 265 Мб
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Старые версии Little Sister (18+)
Version 1.5


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