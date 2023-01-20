Little Sister - это интересная игра, в которой игроки смогут погрузиться в историю Оливии, молодой девушки, которая покидает свой дом и переезжает в другой город, чтобы начать новую главу своей жизни. Сюжет игры будет развиваться вокруг ее приключений и испытаний в новом окружении.
Оливия оставляет свой дом, где остаются ее родители и старшая сестра, и отправляется в новый город вместе со своим другом Максом и лучшей подругой Лизой. Она решает поступить в колледж, и это становится началом ее путешествия к самостоятельности, самопознанию и новым возможностям.
В процессе игры игроки смогут следовать за Оливией через различные ситуации, решать ее проблемы, выбирать пути развития и влиять на исход событий. Возможно, Оливия столкнется с трудностями адаптации к новому месту, встретит новых друзей и противоречивые личности, столкнется с различными решениями и дилеммами, связанными с учебой, отношениями и самопознанием.
Игра "Little Sister" предоставит игрокам уникальную возможность погрузиться в жизнь Оливии, пережить ее радости и испытания, принимать решения, которые будут влиять на ход сюжета, и исследовать новый мир, полный возможностей и приключений.
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