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Пульт для Fire TV и FireStick (Мод, Premium Unlocked)

Пульт для Fire TV и FireStick (Мод, Premium Unlocked) 1.8.2

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Версия:
1.8.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BoostVision
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 19:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
450
Скриншоты
Описание

Собственная инфраструктура Amazon поддерживает Fire TV и FireStick. Вопреки распространенному мнению, эти опции позволяют в свободное время смотреть различные шоу и фильмы. Remote for Fire TV и FireStick для Android позволяют управлять Fire TV и FireStick из любой точки дома. Владельцы Fire TV стекаются в это приложение из-за множества полезных функций. В этой статье я подробно расскажу о наиболее полезных функциях Fire TV и FireStick Remote и почему.


Возможности Fire TV Remote воспроизведены в приложении Fire TV и FireStick, что позволяет пользователям более легко управлять своими телевизорами в целом. У вас не возникнет проблем с навигацией по пользовательскому интерфейсу Fire TV, запуском приложений или регулировкой громкости. Элементы управления воспроизведением на пульте дистанционного управления включают воспроизведение, паузу, перемотку назад и вперед, что довольно важно. Эта функция будет особенно полезна для пользователей, которые потеряли или повредили пульт дистанционного управления Fire TV.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Пульт для Fire TV и FireStick (Мод, Premium Unlocked) v1.8.2 MOD APK

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Скачать Пульт для Fire TV и FireStick (Мод, Premium Unlocked) 46 Мб Ссылка 2 46 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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