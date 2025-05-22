Описание

Собственная инфраструктура Amazon поддерживает Fire TV и FireStick. Вопреки распространенному мнению, эти опции позволяют в свободное время смотреть различные шоу и фильмы. Remote for Fire TV и FireStick для Android позволяют управлять Fire TV и FireStick из любой точки дома. Владельцы Fire TV стекаются в это приложение из-за множества полезных функций. В этой статье я подробно расскажу о наиболее полезных функциях Fire TV и FireStick Remote и почему.





Возможности Fire TV Remote воспроизведены в приложении Fire TV и FireStick, что позволяет пользователям более легко управлять своими телевизорами в целом. У вас не возникнет проблем с навигацией по пользовательскому интерфейсу Fire TV, запуском приложений или регулировкой громкости. Элементы управления воспроизведением на пульте дистанционного управления включают воспроизведение, паузу, перемотку назад и вперед, что довольно важно. Эта функция будет особенно полезна для пользователей, которые потеряли или повредили пульт дистанционного управления Fire TV.