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Box Head: Zombies Must Die! (Мод, Много урона)

Box Head: Zombies Must Die! (Мод, Много урона) 2.7.8

Исследуйте слабости зомби и находите нестандартные способы их убийства
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Migoi Games
Версия:
2.7.8
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 231 Мб
id приложения:
com.migoigames.boxheadzombiesmustdie
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
3
Просмотров:
4 983

Box Head: Zombies Must Die - это уникальная игра-рогалик, которая отличается от других своим необычным подходом и особенностями. В этой игре вам предстоит сразиться с ордами зомби и проверить свой игровой чутье и навыки на прочность.


Одной из ключевых особенностей игры является ее уникальность. Box Head: Zombies Must Die - единственная в своем роде игра-рогалик, которая предлагает игрокам уникальный игровой опыт и подход к борьбе с зомби. В игре вы сможете проявить творческий подход к убийству зомби, исследуя их слабости и находя нестандартные способы их уничтожения. Это добавляет элемент стратегии и разнообразия в геймплей, позволяя вам постоянно искать новые подходы к борьбе с ужасными монстрами.


Особенно удобно, что Box Head: Zombies Must Die идеально подходит для геймеров, которые имеют ограниченное количество свободного времени. Благодаря своей уникальной механике и подходу, игра предоставляет возможность получить полноценное и захватывающее игровое испытание даже в коротких игровых сессиях. Так что, если вы ищете необычный и увлекательный опыт, который можно наслаждаться в своем темпе, Box Head: Zombies Must Die обещает быть отличным выбором.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ЧИПЫ
  • НЕОГРАНИЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  • БЕЗОГРАНИЧЕННЫЙ УРАН 
 Теги темы: Много денег

Скачать Box Head: Zombies Must Die! (Мод, Много урона) 2.7.8 взлом

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Скачать Box Head: Zombies Must Die! (Мод, Много урона) 231 Мб Ссылка 2 231 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Box Head: Zombies Must Die! (Мод, Много урона)


Комментарии (3)
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Гость MAX
Гость MAX 16 января 2024 20:11
А как играть то??? Без логина в Google play не запускается, а залогиниться нельзя так как взломка.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 января 2024 23:05
Вадим,
установите по инструкции
0
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Вадим
Вадим 11 января 2024 20:36
Скачивается в zip
0
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