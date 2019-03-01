Legend Summoners : Idle RPG (Мод, Много ресурсов) 1.90
Legend Summoners: Idle RPG - это захватывающая игра, которая приносит игрокам уникальное приключение в опустошенном мире. В этой игре вы играете за Легендарного Призывателя, и вашей задачей является спасение этого мира.
Одной из ключевых особенностей Legend Summoners является система дополнений и возможностей для совершенствования персонажей. Вы сможете улучшать своих героев, обучать их новым навыкам и собирать мощное снаряжение. Это позволит вам создать мощную команду и более эффективно справляться с врагами. Игра также предлагает множество разнообразных заданий и миссий, которые добавляют разнообразие в игровой процесс. Вы будете исследовать различные локации, сражаться с монстрами и выполнять задания, чтобы продвигаться вперед по сюжету.
Однако одной из ключевых особенностей игры является система Idle RPG. Вы сможете продолжать развивать своих персонажей и получать ресурсы, даже когда не играете в игру. Это позволяет вам прогрессировать даже в офлайн-режиме.
Информация о модах
1. Неограниченное количество золота
2. Неограниченное количество бриллиантов
3. Неограниченное количество ресурсов (кроме зачарованных камней)
Примечание . Этот мод поддерживается только для Android 7–11. Использование его на неправильном Android приведет к тому, что вы застрянете в условиях.
Скачать Legend Summoners : Idle RPG (Мод, Много ресурсов) 1.90 взлом
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