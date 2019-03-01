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Legend Summoners : Idle RPG (Мод, Много ресурсов)

Legend Summoners : Idle RPG (Мод, Много ресурсов) 1.90

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Версия:
1.90
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hyper RPG Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
578

Legend Summoners: Idle RPG - это захватывающая игра, которая приносит игрокам уникальное приключение в опустошенном мире. В этой игре вы играете за Легендарного Призывателя, и вашей задачей является спасение этого мира.


Одной из ключевых особенностей Legend Summoners является система дополнений и возможностей для совершенствования персонажей. Вы сможете улучшать своих героев, обучать их новым навыкам и собирать мощное снаряжение. Это позволит вам создать мощную команду и более эффективно справляться с врагами. Игра также предлагает множество разнообразных заданий и миссий, которые добавляют разнообразие в игровой процесс. Вы будете исследовать различные локации, сражаться с монстрами и выполнять задания, чтобы продвигаться вперед по сюжету.


Однако одной из ключевых особенностей игры является система Idle RPG. Вы сможете продолжать развивать своих персонажей и получать ресурсы, даже когда не играете в игру. Это позволяет вам прогрессировать даже в офлайн-режиме.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество золота

2. Неограниченное количество бриллиантов

3. Неограниченное количество ресурсов (кроме зачарованных камней)


Примечание . Этот мод поддерживается только для Android 7–11. Использование его на неправильном Android приведет к тому, что вы застрянете в условиях.

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Скачать Legend Summoners : Idle RPG (Мод, Много ресурсов) 1.90 взлом

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