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Love Quest: Choose Your Story (Мод Меню)

Love Quest: Choose Your Story (Мод Меню) 2.00.08

Пиши любовь сама: интриги, выбор и три пути к судьбе
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Версия:
2.00.08
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Game Frame
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:37
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
766
Скриншоты
Описание

Love Quest: Choose Your Story открывает двери в череду интерактивных романов — от искрящегося фэнтези до готических ночей. С первой сцены ты управляешь героиней, кликаешь реплики и смотришь, как один жест меняет переплет чувств. Каждый эпизод подбрасывает щепотку магии, шёпот закулисных страстей и встречу с героями, у которых свои тайны. Выбор пути — дружба, страсть или опасное любопытство — не даёт расслабиться: взлетаешь на пик эйфории, а следующий тап бросает в омут ревности.


Но испытание не в том, чтобы читать, а в том, чтобы управлять последствиями. Три ветки развиваются параллельно: тебе решать, сохранять ли баланс или идти ва-банк, чтобы схватить один-единственный финал. Там, где в других историях всё предсказуемо, здесь реакция персонажей подстраивается под твою статистику решительности и сочувствия. Вытерпишь ли ты накал эмоций, распутаешь ли интриги и поможешь ли героине найти хрупкое счастье — зависит от того, как уверенно ты держишь руль собственной истории.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченное количество ключей
  • Скорость игры

Примечание . Поддельный VPN, если вы застряли при загрузке главы.

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 Теги темы: Мод меню, Много бриллиантов

Скачать Love Quest: Choose Your Story (Мод Меню) v2.00.08 MOD APK

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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