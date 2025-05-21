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Love Revolution: Find It (Мод, Много сердец)

Love Revolution: Find It (Мод, Много сердец) 1.0.14

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Версия:
1.0.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LUNOSOFT INC
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 16:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
264
Скриншоты
Описание

Завоевавшая интернет новинка, игра "Love Revolution: Find It" сочетает в себе очарование сладкой романтики и изящные испытания на сообразительность. Это не просто поиск предметов, это погружение в мир остроты и находчивости, вдохновленное популярным Naver вебтуном. Игровой процесс, наполненный щелчками и свайпами, переносит волнение от чтения комиксов прямо в ваши руки.


В "Love Revolution: Find It", игроки погружаются в захватывающее расследование, где каждая деталь важна, каждый ход ведет к открытию. Вы не просто ищете различия между похожими изображениями, вы становитесь частью истории, решая загадки и собирая уникальные иллюстрации, которые являются ключом к воссозданию незабываемых "бабочковых моментов" оригинального веб-комикса. Каждый собранный пазл – это не просто картинка, это кусочек истории, который можно собрать воедино, словно шедевр, наполненный теплыми воспоминаниями и тонким юмором, приглашая игроков не просто наблюдать, но и стать детективами романтических приключений.



Информация о модах
  • Безграничное сердце
  • Неограниченная монета
  • Неограниченная подсказка
  • Безлимитная звезда
  • Безлимитная карта
  • Неограниченная коллекция
  • Объявления удалены Покупка
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Скачать Love Revolution: Find It (Мод, Много сердец) v1.0.14 MOD APK

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Скачать Love Revolution: Find It (Мод, Много сердец) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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