Love Revolution: Find It (Мод, Много сердец) 1.0.14
Завоевавшая интернет новинка, игра "Love Revolution: Find It" сочетает в себе очарование сладкой романтики и изящные испытания на сообразительность. Это не просто поиск предметов, это погружение в мир остроты и находчивости, вдохновленное популярным Naver вебтуном. Игровой процесс, наполненный щелчками и свайпами, переносит волнение от чтения комиксов прямо в ваши руки.
В "Love Revolution: Find It", игроки погружаются в захватывающее расследование, где каждая деталь важна, каждый ход ведет к открытию. Вы не просто ищете различия между похожими изображениями, вы становитесь частью истории, решая загадки и собирая уникальные иллюстрации, которые являются ключом к воссозданию незабываемых "бабочковых моментов" оригинального веб-комикса. Каждый собранный пазл – это не просто картинка, это кусочек истории, который можно собрать воедино, словно шедевр, наполненный теплыми воспоминаниями и тонким юмором, приглашая игроков не просто наблюдать, но и стать детективами романтических приключений.
- Безграничное сердце
- Неограниченная монета
- Неограниченная подсказка
- Безлимитная звезда
- Безлимитная карта
- Неограниченная коллекция
- Объявления удалены Покупка
Скачать Love Revolution: Find It (Мод, Много сердец) v1.0.14 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.